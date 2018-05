Werknemers Bijenkorf hoeven klanten niet meer om rapportcijfer te vragen

Werknemers van de Bijenkorf op de Dam hoeven klanten vanaf heden niet meer om feedback en rapportcijfers te vragen. Ook is de zogeheten wall of fame bij de personeelsingang met foto’s van verkopers die tienen scoren weggehaald.

Het beleid in het warenhuis is aangepast na druk van de FNV. 'Dit is een overwinning van de FNV-leden in de Bijenkorf’, zegt FNV-onderhandelaar Linda Vermeulen.

Medewerkers van de Bijenkorf die actief zijn bij de FNV maken zich al langere tijd zorgen over de ratingcultuur. De afgelopen tijd ontstond hier ophef over. Onder de noemer #een10 riep de FNV klanten op om altijd een tien te geven. 'Medewerkers zijn trots op hun werk, en trots op hun warenhuis. Zij vinden het gênant om steeds aan klanten om feedback en rapportcijfers te moeten vragen, vooral omdat alleen de negens en tienen meetellen', zegt de FNV.

Of er ook in andere vestigingen van het warenhuis gestopt gaat worden met de zogenoemde ratingcultuur is niet bekend.