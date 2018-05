Fans Britse koningshuis kijken royal wedding: 'Diana kijkt mee vanaf haar wolkje'

Liefhebbers van het Britse koningshuis hebben vanmiddag op de redactie van Vorsten in Duivendrecht naar het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.

De fans keken stil en duidelijk genietend naar het huwelijk, dat voltrokken werd in het Britse Windsor. Een van de liefhebbers draagt een t-shirt van prinses Diana, de moeder van prins Harry. 'Ik draag hem voor deze gelegenheid omdat ik vind dat Diana er als moeder zijnde ook bij hoort.' Over het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle is ze vol lof: 'Het voelt emotioneel, ontroerd, mooi, prachtig. Echt dat Britse!'

Leven voor huwelijk

'Ik leef eigenlijk een week met dit huwelijk', zegt Justin Marcella van Vorsten. 'Ik sta op en kijk wat het nieuws is en voordat ik ga slapen, kijk ik ook wat het nieuws is. Als je houdt van royalty, dan zijn dit echt de krenten in de pap'.

Op wolkje meegenieten

Het publiek denkt daar ook zo over: 'Ik denk dat Diana op haar wolkje ook aan het meegenieten is en zegt: "Harry! Zet hem op hè?" En Meghan is een prachtmeid. Mooi stel samen.'

Een andere fan is het helemaal met haar eens: 'Heel mooi, sereen en ingetogen. Ik heb ook enorm genoten van die Amerikaanse dominee. Fantastisch hoe die man kan preken, ik wil er elke week wel naar toe. Ook haar japon vind ik zo ingetogen en netjes. Heel erg mooi, heel mooi.'

Zus Diana

Ook een andere spreker is bijgebleven bij de royaltyfans: 'Dat een van de zussen van Diana ook aan het woord was, dat is echt heel bijzonder. Schitterend gewoon.'