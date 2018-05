Grootste sneakerevent ter wereld van start in Kromhouthal in Noord: 'Ik heb er ongeveer 400'

In de Kromhouthal is dit weekend het grootste sneakerevent ter wereld van start gegaan. Vele sneakerfans zijn dan ook op het evenement afgekomen waar ze een eindeloze keuze hadden in alle kleuren van de regenboog.

Voor de meeste sneakerfans is het niet hun eerste paar. 'Ik heb er meer dan 80, maar ik ben gestopt met tellen.' Hoeveel sneakers ik heb? 'Ik heb ik ongeveer 400'. Opvallend is dat vrouwen niet overduidelijk meer sneakers hebben dan mannen: 'Ik heb er meer dan 150 in ieder geval.'

Daar kan er natuurlijk altijd wel eentje bij: 'Ik heb deze voor 500 euro gehaald.'

Lees ook: Yeezy fan beroofd tijdens nachtelijke 'sneaker deal' in havengebied

Rages

Wie hier niet de passende schoen vindt, kan ook meedoen met de twee trends van dit jaar: bespoke en customize schoenen. 'Bespoke schoenen zijn een handgemaakt paar schoenen die je vanaf het begin opbouwt', zegt Sam van IJzerdoorn van VIJZ.

De tweede rage, customization, heeft meer te maken met het opleuken van sneakers: 'Dan gaat het bijvoorbeeld om het verven van bepaalde onderdelen van de schoen.'

Lees ook: Senaker-koning Edson Sabajo: 'We zijn voor veel jeugd een voorbeeld'

Sneakertattoo

Voor sommige mensen is de liefde voor sportschoenen wel erg groot. 'Ik laat een mooie sportschoen tatoeëren: een Nike Air Max 90, want dat zijn de allerlekkerst lopende schoenen die ik in mijn verzameling heb.'

Of hij spijt zal krijgen van deze tatoeage denkt hij van niet. 'Nee, nooit. Daar krijg ik morgen echt geen spijt van. En de dag daarna ook niet.'