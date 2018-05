Nieuwsgierigen nemen kijkje in huurwoningen Pontsteiger: 'Valt helaas niet binnen mijn budget'

Veel bezoekers vandaag voor de appartementen in de Pontsteiger. Naast koopwoningen zijn er ook 252 woningen te huur in het nieuwe 'landmark aan het IJ'. Vandaag was er open huis voor mogelijke huurders, maar ook veel nieuwsgierigen uit de buurt wilden wel even binnen kijken.

De meningen over de Pontsteiger waren ook bij het open huis van vandaag weer verdeeld. 'Heel mooi. Het uitzicht op het water is prachtig. Dit appartement is ook ruim', vindt een nieuwsgierige. Een vrouw: 'Out of place, out of proportion met de buurt.'

Naast de serieus geïnteresseerden, kwamen ook nieuwsgierigen uit de buurt even binnengluren. 'Ik woon in de Silodam en heb interesse in het gebouw maar niet om hier te wonen', zegt een man. Een ander: 'heel erg leuk ja. Ik woon nu in de binnenstad maar overweeg een overstap.'

Te duur

De goedkoopste appartementen zijn 1425 euro voor 69 vierkante meter, de duurste 3000 per maand voor 150 vierkante meter. 'Prachtig prachtig. Maar ik denk dat het niet binnen mijn budget valt', zegt een vrouw. 'Nee dat kan ik niet opbrengen', lacht een ander. En: 'Ik acht de kans niet zo groot nee. Ik ga er anders qua prijs de helft van het aantal vierkante meters op achteruit. Ik heb het wel overwogen ja. Maar ik blijf toch maar waar ik ben.'