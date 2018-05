Politievlogger Tess geeft kijkje achter de schermen bij Nationale Dodenherdenking

De Amsterdamse politieagent Tess geeft in haar vlog een kijkje achter de schermen tijdens de afgelopen Nationale Dodenherdenking.

De agent begint haar vlog met de aankondiging van haar dienst op 4 mei. Vanaf de trainingslocatie van de politie Amsterdam praat ze haar volgers bij over wat er van politieagenten op zo'n dag verwacht wordt.

Eenmaal op de Dam laat Tess uitgebreid de roadblocks zien die even daarvoor langs de Dam zijn neergezet. Ook laat ze zien dat haar collega-agent regelmatig meldingen krijgt van verdachte personen, die door de politie moeten worden gecontroleerd.

Schreeuwer

Vlak voor de Nationale Herdenking filmt Tess dat haar locatiemanager doorgeeft dat er harde schreeuwen klinken uit het publiek. Op dat moment weten ze niet waar dat vandaan komt. Even later wordt hen duidelijk dat de schreeuwer is aangehouden.

Aan het einde van de video blikt Tess terug op de ceremonie. 'De schreeuwer is aangehouden en verder is de twee minuten stilte rustig verlopen.'