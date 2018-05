Overval op winkel in Noord, politie zoekt met helikopter naar dader

Een winkel aan de Schellingwouderdijk is vanavond overvallen. De dader is in onbekende richting gevlucht.

De overval vond rond 20.00 uur plaats in supermarkt de Landmarkt. De politie zoekt met meerdere eenheden naar de dader. Ook is een politiehelikopter opgeroepen.

De dader is een jongen met een normaal postuur van ongeveer 16 jaar oud. Hij droeg een zwarte broek, zwarte jas, rode bandana en een oranje tas.

Of er ook iets buit gemaakt is in de supermarkt, is vooralsnog onbekend.