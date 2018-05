Agent lost waarschuwingsschot in Baarsjes nadat automobilist op de vlucht slaat

De politie heeft vanavond een waarschuwingsschot gelost op de kruising van de Jan van Galenstraat met de Hoofdweg in de Baarsjes, nadat een automobilist probeerde op de vlucht te slaan.

Rond 21:00 uur wilden agenten een reguliere verkeerscontrole houden. Een automobilist kreeg een stopteken en gaf hier ook in eerste instantie gehoor aan. Nadat de politie daadwerkelijk wilde overgaan tot een controle, besloot de bestuurder om weg te rijden.

Te voet vluchten

In de vluchtpoging veroorzaakte de automobilist een aanrijding met twee andere auto's aan het begin van de Jan van Galenstraat, aan de kant van de Hoofdweg. De bestuurder probeerde hierna nog te voet te vluchten, maar nadat agenten een waarschuwingsschot hadden gelost, kon hij toch worden aangehouden.

Onderzoek

Voor zover bekend is er bij de aanrijding niemand gewond geraakt. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg is nog niet duidelijk. De recherche doet hier onderzoek naar. Er is veel politie, waaronder te paard, in de Baarsjes aanwezig.