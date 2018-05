Zwaargewonde bij schietpartij in Centrum

Bij een schietpartij op de Stromarkt in het Centrum is vanavond een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd op straat aangetroffen.

Rond 23:30 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er iemand zou zijn neergeschoten. Agenten gingen daarop met spoed ter plaatse en troffen inderdaad een gewonde aan op straat.

Meerdere ambulances en ook een traumateam werden naar de plek van de schietpartij gestuurd om de gewonde te behandelen. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie heeft de Stromarkt en enkele omliggende straten afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niks bekend. Ook kan de politie nog niks over de identiteit van het slachtoffer vertellen.

Na de schietpartij sloeg de vermoedelijke dader op de vlucht in de richting van de Korte Nieuwendijk. Het zou gaan om een man. Hij droeg op het moment van de schietpartij een zwarte capuchon met daaronder een spijkerbroek.