Eric van der Burg (VVD): plan 24-uursopvang uitgeprocedeerde asielzoekers 'huichelachtig'

VVD-fractievoorzitter en oppositieleider Eric van der Burg noemt de plannen van het nieuwe stadsbestuur voor een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers 'huichelachtig'. 'De coalitie wast straks zelf zijn handen schoon', zegt hij in AT5's Park Politiek.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP gaat op korte termijn een 24-uursopvang creëren voor 500 uitgeprocedeerde asielzoekers die nu nog van kraakpand naar kraakpand trekken. Die kunnen daar dan anderhalf jaar blijven, en dan werken aan 'perspectief'. Dat kan uiteindelijk betekenen dat ze moeten vertrekken, of dat ze alsnog in aanmerking komen voor een verblijfstatus.

'Huichelachtig'

Een huichelachtig plan, aldus VVD'er Van der Burg. 'Ik noem het huichelachtig omdat de vier coalitiepartijen vooral kritiek hebben op Den Haag. Maar wat doet de coalitie zelf: die regelt het ook niet structureel, die regelt het voor anderhalf jaar. En na die anderhalf jaar moeten de mensen allemaal de straat op, behalve als de burgemeester zegt: ze mogen blijven. En dat betekent dat de burgemeester over anderhalf jaar tegen die 500 mensen moet zeggen: jij naar links, jij naar rechts. En ik weet precies wat er gaat gebeuren: elke keer als de burgemeester iemand naar buiten stuurt, gaat de linkse coalitie daar kritiek op leveren. Dan was je zelf je handen schoon, en is de burgemeester de boevrouw geworden.'

'Duurzame oplossing'

Maar volgens D66-leider Reinier van Dantzig zijn de plannen beter dan de huidige opvang: 'Er zitten al drie jaar mensen in een bed-bad-brood-voorziening, dat betekent dat je je 's avonds mag melden, dan krijg je een voorverpakte maaltijd, je slaapt met zijn vijven op een kamer die er soms echt niet meer best uitziet, en om acht uur 's ochtends mag je gewassen en met een bammetje pindakaas weer naar buiten. Dit is geen duurzame oplossing omdat wij willen dat die mensen bewogen worden naar hetzij terugkeer, wat denk ik in zo'n 80% van de gevallen gewoon nodig is, maar dan moet je mensen helpen, daar heb je tijd voor nodig. En ongeveer de rest mag hier vaak blijven. Maar dan zijn er altijd nog situaties waarin die anderhalf jaar te kort is. En die bevoegdheid ligt dan bij de burgemeester.'

'Barmhartiger'

Maar die voorspelling gelooft Van der Burg niet: 'Ik verzeker u dat over anderhalf jaar echt niet 400 van de 500 mensen waar het hier over gaat, dat daarvan de coalitie zegt: sorry vrienden, jullie naar buiten.' Van Dantzig: 'De feiten op basis van eenzelfde soort opvang in Groningen laten gewoon andere dingen zien. En waar ik bijzonder aan hecht: het is ook een stuk barmhartiger.'

Kijk hier het hele debat tussen Van der Burg en Van Dantzig