Vijf jaar cel voor man die meisje tien jaar lang misbruikte

De 66-jarige Wouter H. moet vijf jaar de cel in voor het misbruiken van een minderjarig meisje. Dat misbruik vond plaats binnen een 'leefgemeenschap' waarvan H. vermoedelijk de leider was.

Het meisje woonde al op jonge leeftijd samen met haar moeder in de leefgemeenschap in de stad en later in India. Daar werd het meisje door H. gescheiden van haar moeder, waarna het toen 13-jarige kind tien jaar lang veelvuldig verkracht werd. Het meisje werd zelfs tweemaal zwanger, waarna een abortus volgde.

'Nooit gebeurd'

De rechtbank rekent het H. zwaar aan dat hij zijn machtspositie dusdanig gebruikt heeft. 'Daarmee heeft hij jarenlang grove inbreuk gemaakt op haar lichamelijke en psychische integriteit', schrijft de rechtbank.

Wouter H. was lange tijd betrokken bij Stichting AEON, die organisatie is nog steeds actief in de Indische Buurt. In een eerdere reactie liet AEON weten te geloven in de onschuld van H.. 'Dit is nooit gebeurd', verklaarde het bestuur toen aan AT5. 'Hij is nu alleen nog een goede vriend van de organisatie.'