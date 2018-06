F-side verklaart Mino 'rioolrat' Raiola tot persona non grata bij Ajax

'Gewoon oprotten en je dikke poffertjesporem', het is een niet mis te verstane tekst op de site van de F-side. De harde kern van Ajax is helemaal klaar met voetbalmakelaar Mino Raiola, door zijn rol bij de mogelijke transfer van Justin Kluivert.

In een verklaring die gisteren verscheen op de website van de Ajax-aanhang, wordt flink uitgehaald naar Raiola. Boven het artikel prijkt een foto van de spelersmakelaar met daarop de tekst 'persona non grata' en Mino 'rioolrat' Raiola.

Transfersoap Justin Kluivert

In het artikel wordt de lange geschiedenis van Raiola met Ajax onder de loep genomen. Bryan Roy, Bergkamp, Jonk en later Maxwell en Zlatan Ibrahimovic, Raiola heeft volgens de F-side een hand gehad in hun contracten bij Ajax en later ook de transfers naar het buitenland.

Echt boos is de harde kern over de rol van Raiola rond de transfersoap van Justin Kluivert. Volgens Ajax-directeur Edwin van der Sar heeft Raiola Kluivert naar de uitgang geleid bij de club. De F-side is daar woest over.

'Op het bankie'

'Beste Mino, het wordt tijd dat je weer met beide voetjes op de grond komt te staan en niet langer onze spelers hun hoofd op hol brengt en ze niet langer opnaait! Vanaf dit moment ben je: Persona non grata in Amsterdam!', staat er in het artikel.

Ook Justin Kluivert zelf moet het ontgelden. 'Justin, je kan nu nog het tij keren, maar het moet niet te lang gaan duren, want dan rot je maar lekker op! En dan steunen wij AFC Ajax als ze je dat laatste contractjaar lekker op het bankie laten zitten.'