Auto's met elkaar in botsing in Bijlmer

Op de straat Hogevecht in de Bijlmer zijn vanmiddag ten minste twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Mogelijk is er een derde voertuig bij het ongeluk betrokken, maar dat is niet zeker.

Op foto's is te zien dat er veel brokstukken op straat liggen. Twee auto's waaronder een taxibusje, zijn flink beschadigd geraakt. Volgens een getuige zijn er meerdere mensen gewond geraakt bij het ongeluk, maar de politie kan dat niet bevestigen. Wel is duidelijk dat brandweer, politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe het gaat met de slachtoffers is niet duidelijk. De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht.