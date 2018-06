Inzamelingsactie voor standbeeld verzetsheld Johan van Hulst

Johan van Hulst, de verzetsheld die in maart op 107-jarige leeftijd overleed, verdient een standbeeld. Dat vindt kunstenaar Peter de Leeuwe.

De Leeuwe, die eerder het standbeeld van Majoor Bosshardt op de Oudezijds Voorburgwal ontwierp, is een inzamelingsactie begonnen. Hij denkt ongeveer 25.000 euro nodig te hebben om Van Hulst te vereeuwigen, meldt Het Parool vandaag. De kunstenaar probeert nog in contact te komen met de familie van de verzetsman, maar dit is nog niet gelukt.

Ook weet hij nog niet waar het standbeeld moet komen te staan. 'Ik heb gehoord dat er plannen zijn om een brug naar Van Hulst te vernoemen, in de buurt van de Hortus Botanicus. Dat zou dan natuurlijk ook een perfecte plek zijn voor het beeld', zegt De Leeuwe in de krant.

Honderden kinderen

Die plek is namelijk vlakbij de Hollandse Schouwburg, waar de Duitsers na razzia's Joodse Amsterdammers verzamelden. Van Hulst was directeur van een nabijgelegen school en wist dankzij een list honderden Joodse kinderen naar een veilige plek te smokkelen.

Van Hulst verrichte zijn heldendaden met gevaar voor eigen leven. Het laatste jaar van de oorlog moest hij zelf onderduiken. Na de oorlog was hij politicus en schaker.