Honderden boze vissers op de Dam: 'Als het zo doorgaat, dan is het einde voor de visserij'

Zo'n zevenhonderd vissers hebben vanmiddag in de stad gedemonstreerd. Ze zijn het niet eens met de bouw van zo'n honderd windmolenparken op zee en zijn ook tegen de zogenaamde aanlandplicht. 'Als het zo doorgaat, dan is het einde voor de visserij. Dat klinkt dramatisch, maar het is gewoon niet anders', aldus een van hen.

Vissers uit Nederland en België kwamen rond het middaguur met bussen en kotters naar het Centraal Station. Van daaruit liepen zij in een stoet naar de Dam. 'Dit voelt helemaal niet goed. Een visserman wil vissen en op een Dam lopen om te demonstreren, dat is voor een visserman geen goed gevoel', zegt visser Jan de Boer.

Door nieuwe Europese regels zijn de vissers verplicht om alle bijvangst mee aan land te nemen. Overboord gooien mag niet meer en dat terwijl de kleine visjes voor een groot deel nog levend terug het water in kunnen. 'We schrijven nu geschiedenis. Het is nog nooit voorgekomen, voor ons is de nood heel hoog. Daarom doen we dit gewoon.'

Ook de bouw van duizenden windmolens op zee baart de vissers zorgen. Ze zeggen door de windparken hun beste visgronden kwijt te raken. 'Het is nodig, want we moeten de aandacht zien te krijgen van de mensen. Dat ze moeten begrijpen, zien en horen dat wij van de zee worden verdreven.'

Om hun boodschap kracht bij te zetten overhandigden de vissers op het Centraal Station een petitie aan Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA).