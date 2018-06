Opnames Tussen Kunst en Kitsch voor het eerst in Rijksmuseum

In het Rijksmuseum is het vanavond een komen en gaan van erfstukken en schilderijtjes die ooit op een rommelmarkt gekocht zijn. Dan zijn voor het eerst ooit de opnames van Tussen Kunst en Kitsch in het museum.

Vanwege de locatie is het ook voor het eerst dat de opnames 's avonds zijn. Overdag is het veel te druk in het museum. Vanaf zes uur melden de eerste bezoekers zich en tot elf uur vanavond zijn kunstkenners druk in de weer om de prullaria van de meesterwerken te scheiden.

De bijzondere locatie is gekozen om te vieren dat het Avrotros-programma 35 seizoenen bestaat. 'De grote tafel waar de belangrijkste vondsten worden getaxeerd, komt pal voor de Nachtwacht te staan. Een iconische plek voor een gedenkwaardige en feestelijke uitzending', laat de omroep weten.

De uitzending zelf is pas in het najaar te zien. Voor wie nog snel iets van zolder wil halen en naar het museum wil rennen is er slecht nieuws: de kaarten zijn al vergeven.