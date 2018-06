We Are Here wijst plannen voor 24-uursopvang af

De uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here gaan geen gebruik maken van de 24-uursopvang die de nieuwe coalitie op korte termijn wil creëren.

Dat zegt een woordvoerder van de groep tegen AT5. De vluchtelingen van We Are Here zwerven al jaren door de stad, van het ene onderkomen naar het andere. De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil nu 24-uursopvang bieden vanuit de gemeente. Daarin is ruimte voor 500 asielzoekers. Maar de groep die nu al twee maanden in de Rudolf Dieselstraat in Oost bivakkeert, vindt het geen oplossing.

'Nee', zegt Khalid Jone namens de groep over de 24-uursopvang. Eerder weigerde de groep al een dergelijke regeling in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat (omgedoopt tot 'Vluchthaven'). 'Na zes maanden moest iedereen terug de straat op en sommigen naar het detentiecentrum. Wij willen die situatie niet herhalen.'

Valse hoop

De 24-uursopvang die het nieuwe stadsbestuur heeft bedacht, houdt niet in dat de asielzoekers voor altijd mogen blijven. Ze kunnen er anderhalf jaar gebruik van maken en mogelijk moeten ze vervolgens alsnog naar het land van herkomst terug. Volgens tegenstanders geeft deze vorm van opvang alleen maar valse hoop.

We Are Here zal sowieso op zoek moeten naar een nieuwe plek, want aankomende maandag moeten ze weg zijn uit de gekraakte panden in Oost. Daar zullen ze gehoor aan geven. Maar waar ze dan wel naartoe gaan? 'Wij hebben geen plan', aldus Jone.