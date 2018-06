Tientallen sekswerkers protesteren in Wallengebied tegen kabinetsplannen

Tientallen sekswerkers hebben vanmiddag - op de internationale dag van de sekswerkers - in het Wallengebied gedemonstreerd. Ze hebben het gevoel dat zij steeds meer in de verdrukking komen. Zo wordt in het regeerakkoord gesproken over een pooierverbod en een verplicht vergunningstelsel voor prostituees.

De sekswerkers liepen met spandoeken en zelfs een doodskist van de Nieuwezijds Voorburgwal naar het Oudekerksplein. 'Deze mars is er om de rechten van sekswerkers te beschermen, aangezien die nu door de overheid door heel veel regulering en wetgeving kapotgemaakt worden', vertelt Lynton Kwame van belangenvereniging Proud.

'Een pooier is kwaadwillend, dus die zal altijd wel een manier vinden om de wet te omzeilen. Dit pooierverbod zorgt ervoor, en daar kan je de wet op nalezen, dat zelfs onze boekhouder en onze chauffeur, maar ook onze huisgenoot, strafbaar kan worden gesteld. Omdat ze voordeel halen uit sekswerk'. aldus Kwame.

Volgens Kwame is de doodskist een verwijzing naar eerder ingevoerd beleid. 'Het is gebleken dat na invoering van regulerende en dwangmatige wetgeving wereldwijd dat er heel veel sekswerkers de dood hebben gevonden, door het tekortschietende beleid.'