Auto crasht in bushokje: 'Moeder en baby waren net op tijd weg'

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Een auto heeft vanmiddag een bushokje aan diggelen gereden. Volgens getuigen reed de bestuurder van de auto ontzettend hard.

Rond 17.20 uur vloog de auto op de Stellingweg in Noord uit de bocht en belandde in het bushokje bij halte Molenwijk. Daar stonden op dat moment gelukkig geen passagiers op de bus te wachten, maar dat had zomaar anders kunnen zijn.

'Op mijn advies hadden mijn nicht en haar baby een bus eerder genomen', zegt een geschrokken omwonende tegen AT5. Anders hadden moeder en kind precies op de plek van de crash gestaan. 'Ze hadden dit niet overleefd. Ik zit nog te trillen, alsof het een ramkraak was', zegt de buurtbewoner.

In de auto zaten een man en meerdere kinderen. Hoewel er een ambulance ter plaatse kwam voor de zekerheid, zijn er bij het ongeval geen gewonden gevallen.