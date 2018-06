Wijkkliniek de oplossing voor drukte op de spoedeisende hulp? 'Veilige ziekenhuiszorg buiten ziekenhuis'

Amsterdam gaat pionieren op het gebied van zorg. Maandag opent in Zuidoost de allereerste Wijkkliniek van Nederland. Het concept is simpel: in de Wijkkliniek worden kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag opgenomen die daar nu nog voor naar het ziekenhuis gaan. Het is voor het eerst in Nederland dat acute ziekenhuiszorg op een andere plek aangeboden wordt.

De Wijkkliniek zorgt voor een oplossing voor het gat tussen ziekenhuis en huis. Dit gat is ontstaan omdat ouderen door het sluiten van verzorgingshuizen en uit vrije wil steeds langer thuis blijven wonen. Het gevolg: de spoedeisende hulp ligt vol met kwetsbare ouderen. 'Die druk zal alleen maar toenemen nu er steeds meer ouderen bijkomen. Tegelijkertijd zien we dat als kwetsbare ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen ze heel erg achteruit gaan in hun dagelijkse functioneren. We willen ook kijken of we die functionele achteruitgang bij mensen kunnen voorkomen', vertelt initiatiefnemer van de Wijkkliniek Bianca Buurman.

'Heel spannend'

Het afgelopen jaar is woonzorgcentrum Eben Haëzer in Zuidoost volledig gerenoveerd en klaargemaakt voor de opening van de Wijkkliniek: een samenwerking tussen Cordaan, AMC en Zilveren Kruis. De eerste maanden zullen ouderen vanaf de spoedeisende hulp vanaf het AMC worden doorverwezen. 'Dan moet je denken aan mensen met een longontsteking of die hartklachten hebben. Het is voor het eerst dat die acute ziekenhuisbehandeling echt op een andere plek geboden gaat worden. Het is dus ook wel heel spannend', vindt Buurman.

Nog voordat er ook maar iemand is opgenomen, moest er personeel worden gezocht. 'Doordat je zo’n vacature ziet, ga je toch Googlen en kom je filmpjes tegen. Dan zie je toch wat hun drijfveer is om dit hele plan op te zetten. Daar wil je dan gewoon onderdeel vanuit maken', vertelt verpleegkundige Aranka Webbe.

Nu voor het eerst acute ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis wordt verleend, staat het personeel van de Wijkkliniek ook voor een grote uitdaging. 'We gaan met zijn allen ontdekken hoe we gaan werken en welke mensen hier gaan komen. We willen ze de beste zorg geven', blikt Webbe vooruit.

Dit weekend worden nog de puntjes op de i gezet. Maandag gaan de deuren van de Wijkkliniek officieel open. 'Ik hoop dat we kunnen laten zien dat mensen hier veilig zorg kunnen krijgen buiten het ziekenhuis. Dat het beter is voor ouderen. Dan hoop ik dat we dit ook in de rest van Nederland kunnen gaan doen', denkt Buurman.

Een uitgebreid verhaal over de drukte op de spoedeisende hulp-afdelingen van Amsterdam kunt u hier lezen.