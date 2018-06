Arjen Lubach tien keer in Stadsschouwburg met eindejaarsshow

Cabaretier Arjen Lubach geeft tijdens de kerstvakantie maar liefst tien voorstellingen in de Stadsschouwburg.

In december en januari staat hij met Lubach Live op het Leidseplein in het theater. Volgens de Stadsschouwburg is het een show met 'een bijzonder Amsterdams eindejaarstintje'. Lubach is tegenwoordig vooral bekend van zijn succesvolle satirische nieuwsshow Zondag met Lubach, maar is ook theatermaker.

Zijn theatervoorstelling is niet per se een live-versie van zijn televisieprogramma. 'Ik heb twaalf jaar in kleine theaters gestaan met deels geïmproviseerde shows. De kick die dat oplevert, is een andere dan die van een geschreven grap waarover lang is nagedacht', zegt Lubach. 'Dat Zondag met Lubach zo goed doordacht is, is geweldig, maar soms mis ik dat eerste.'

De ticketverkoop is al gestart en lijken al flink in trek. De duurste kaartjes zijn 33,50 euro per stuk.