Slachtoffer bij steekpartij in de Bijlmer

Een ruzie in de Bijlmer is uitgelopen op een steekpartij. Een gewond slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook is er iemand aangehouden door de politie.

De melding van de steekpartij kwam rond half zeven binnen bij de meldkamer. Behalve ambulances en politieauto's ging er een traumateam op de melding af. Het incident vond plaats in een woning aan het Heesterveld.

De politie laat weten dat er een ruzie is geweest binnen de relationele sfeer. Vanwege de privacy van de betrokkenen kan een woordvoerder geen verdere details geven. Rechercheurs doen nog onderzoek naar de precieze gebeurtenissen in de woningen.