Paniek om bijenzwerm op Admiraal de Ruijterweg

Het was even schrikken vanmiddag toen voorbijgangers een bijenzwerm op de Admiraal de Ruijterweg ontdekten. De honderden bijen hadden zich verzameld in en rond een fietskrat van een fiets. 'Ik dacht eerst dat het allemaal vliegen waren', vertelt Cas van de Pol van een nabijgelegen café .

'Eerst vlogen ze nog wat in de rondte en nu hangen ze een beetje om die fiets heen', vervolgt hij. Omwonenden schakelden een imker in om het bijennest te laten verwijderen. 'Het zag hier zwart van de bijen. Toen heb ik gezegd om even te wachten totdat ze ergens gingen zitten', aldus imker Imere.

De bijenzwerm zorgde volgens een voorbijganger voor enige paniek. 'Mensen fietsten door die zwerm heen. Ik zag dat ze naar die fiets gingen en dacht; als mensen nou niet verder in paniek raken, dan gaat het goed.'

De imker heeft de bijen succesvol kunnen weghalen. Voor diegene die de volgende keer een bijenzwerm tegenkomt, heeft Imere nog een tip: 'Sowieso rustig blijven en eventjes op internet kijken waar de zwermscheplijst is. Er is altijd een lijst met imkers om te bellen.'