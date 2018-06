Ajax Vrouwen pakken opnieuw de dubbel na winst op PSV

Na de titel in de Eredivisie, wonnen de Ajax Vrouwen vanavond ook de finale van de KNVB Beker. Tegen PSV werd het 3-1.

Precies een jaar geleden wonnen de Ajax Vrouwen tegen precies dezelfde club ook al de bekerfinale. Ook toen sleepten zij daarmee de dubbel binnen.

Dit jaar moest het in Spakenburg gebeuren. Stefanie van der Gragt zette Ajax al snel op 1-0 en nog voor rust maakte Inessa Kaagman de 2-0. In de tweede helft scoorde PSV de aansluitingstreffer en was het weer even spannend, maar vlak voor het einde van de reguliere speeltijd scoorde Liza van der Most de 3-1.