Nederlands beroemdste zangeres eindelijk in Ziggo Dome

De Finse metalband Nightwish geeft in november een optreden in Ziggo Dome, natuurlijk met hun Nederlandse frontvrouw Floor Jansen.

Jansen is al sinds 2012 onderdeel van de wereldberoemde band, maar in eigen land eigenlijk niet zo heel bekend. 'Wanneer zie je mij in De Wereld Draait Door? En wanneer hoor je Nightwish op 3FM? Nooit', zei ze daar afgelopen week nog over in de Volkskrant.

De zangeres herinnert zich vooral frustrerende vragen van Nederlandse dj's en journalisten. 'Dan krijg je vragen als: goh, wat is dat nu precies, die metal? En daarna krijg je te horen dat ze geen idee hadden dat het in het buitenland zo groot was. En dan denk ik: ja, jongens, hoe vaak moet ik het dan uitleggen? Ik heb daar geen zin meer in.'

Haar band verkocht in 2015 twee avonden de toenmalige Heineken Music Hall uit, maar toch lijkt Nightwish nu ook in Nederland aan een grotere concertzaal toe. De show in de Ziggo Dome is op maandag 26 november. De kaartverkoop is inmiddels gestart.