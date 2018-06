Ajax Vrouwen door het dolle na winst Beker: 'Met de dubbel op zak een dubbel feestje'

Een groot feest wordt het vanavond bij de Ajax Vrouwen. Na het pakken van de titel in de Eredivisie én de winst van de KNVB Beker is de vreugde groot. 'We zijn super vroeg begonnen in juli met de Champions League. Daarna werk je het hele jaar voor de beker en de competitie. Het is gewoon top dat je ze dan beiden pakt', aldus middenvelder Inessa Kaagman.

Precies een jaar geleden pakten de vrouwen ook de dubbel. Iets waar de mannen van Ajax alleen maar jaloers op kunnen zijn. 'Wij hebben nu twee keer op rij de dubbel en zij niet, maar ik hoop dat zij volgend jaar weer de dubbel kunnen pakken. Of een kampioenschap of de beker, als ze maar iets hebben. Dat is top voor de club'. legt Kaagman uit.

Hoewel de vrouwen al flink hadden gefeest na de overwinning in de Eredivisie, waren zij vanavond toch weer helemaal fit. 'We zijn wel echt bezig geweest met de voorbereiding op deze wedstrijd. Maar we gaan vanavond weer feesten, want met de dubbel op zak mag je wel een dubbel feestje geven', zegt verdediger Liza van der Most.

'Als je op de laatste dag van het seizoen nog dit eruit kan halen, dan is dat wel echt heel mooi.'