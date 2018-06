Eigenaar hybride auto gedwongen te parkeren in garage ondanks afwezigheid laadpaal

De eigenaar van een hybride auto is naar de rechter gestapt, omdat de gemeente zijn parkeervergunning wilde intrekken. Volgens de gemeente is er voor de man een plek beschikbaar in een parkeergarage. Zijn auto opladen kan daar alleen niet.

In de parkeergarage staan namelijk geen laadpalen. De man stapte in eerste instantie naar de gemeente zelf, maar die wilde niet tot inkeer komen. Daarom deed de bestuursrechter afgelopen week uitspraak. De eigenaar van de hybride auto werd in het gelijk gesteld.

De man mag zijn straatvergunning houden, omdat het belang van schone lucht zwaarder weegt dan de parkeerregels van de gemeente, zo oordeelde de rechter. Schone lucht is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid, toch viel daarover niets terug te lezen in de beslissing van de gemeente en dat had volgens de rechter wel gemoeten.