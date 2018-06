Hongaar neergestoken bij mogelijke beroving in Bijlmer

Een 27-jarige man is vannacht rond 1.15 uur gewond geraakt. Hij werd neergestoken en even later door agenten gevonden in de Krombekstraat in de Bijlmer.

De man met Hongaars paspoort bleek bij kennis en verklaarde aan de politie dat hij voorafgaand aan de steekpartij beroofd werd door een groep van vier tot vijf mannen.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. Getuigen die mogelijk meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie.