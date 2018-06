Winkels Sierplein krijgen mogelijk camera's tegen inbraken en overvallen

De gemeente gaat mogelijk gevelcamera's plaatsen bij winkels aan het Sierplein in Slotervaart. Na een reeks van inbraken en overvallen worden maatregelen genomen om de criminaliteit op het plein een halt toe te roepen.

Naar aanleiding van de zoveelste inbraak bij een snackbar aan het Sierplein, besloot SP-raadslid Nicole Temmink vragen over de veiligheid van de ondernemers te stellen.

Sigarettenleverancier beroofd

In een antwoord op die vragen zegt burgemeester Van Aartsen het te 'betreuren' dat ondernemers van het Sierplein slachtoffer worden van criminaliteit. Afgelopen week nog werd een sigarettenleverancier die het tankstation aan het plein kwam bevoorraden, beroofd door twee mannen. Het tankstation zelf is ook al meerdere keren overvallen.

Onderzocht wordt nu of de winkels aan het plein mee kunnen doen aan de pilot gevelcamera's. Die pilot werd eerder al uitgeprobeerd op Plein '40-'45. Ook gaat de gemeente kijken naar maatregelen waardoor scooters en fietsers niet meer over het Sierplein kunnen rijden en wordt er vaker door politie gesurveilleerd.

Openen en sluiten winkel

Omdat het tankstation al meerdere keren overvallen is, worden er hier specifieke maatregelen genomen. Stadsdeel Nieuw-West is in gesprek met de eigenaar over onder andere een betere openings- en sluitingsprocedure.