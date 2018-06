'Roma verhoogt bod op Kluivert naar 25 miljoen'

A.S. Roma wil Justin Kluivert zo graag binnenhalen dat de club het bod op de jonge Ajacied verhoogd zou hebben naar 25 miljoen euro.

Als we de Italiaanse krant Corriere Dello Sport mogen geloven zijn ook Liverpool en Tottenham Hotspur nog in de race om Kluivert binnen te halen. De technisch directeur van A.S. Roma, Monchi, probeert met het bod de andere partijen de loef af te steken.

Ajax wil 30 miljoen

Roma zou eerder 15 tot maximaal 20 miljoen voor de vleugelaanvaller hebben willen betalen. Maar de club lijkt nu toch bereid tot meer. Marc Overmars zou echter nóg meer willen. Kluivert heeft een contract voor een jaar bij Ajax en moet rond de 30 miljoen opbrengen.

Lees ook: 'Zaakwaarnemer eist 1,5 miljoen salaris en 40 procent transfersom Kluivert'

De transfersoap rond Justin Kluivert houdt de gemoederen aardig bezig. Gisteren bleek dat de harde kern van Ajax het helemaal gehad heeft met Kluivert's zaakwaarnemer Mino Raiola. De F-side noemde hem een 'rioolrat' en heeft hem 'persona non grata' verklaard in Amsterdam.