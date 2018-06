File op de oostring door spoedreparatie aan asfalt

Automobilisten die vanmiddag via de oostkant van de ring richting het noorden willen, komen bij afslag Watergraafsmeer in een flinke file terecht.

Ook op de A1 richting de stad staat het vast. Volgens de ANWB is er een spoedreparatie aan de gang en zijn er op de A10 twee rijstroken afgesloten.

Hoe de schade aan de weg ontstaan is, is niet duidelijk. Wie in de file terechtkomt moet rekenen op een halfuur vertraging.

