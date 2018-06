Politie zoekt in Buitenveldert naar straatrover

In de straat Nedersticht in Buitenveldert is vanmiddag rond 13.15 uur iemand beroofd.

De politie is op zoek naar de dader die er meteen na de roof op een scooter vandoor ging. Agenten hebben een goed signalement van de straatrover. Het gaat om een lichtgetinte man met donker haar waar een slag in zit. Hij draagt een bruinachtige parka en een sportbroek.

De man is gevlucht op een beige scooter zonder windscherm. Mensen die de rover zien rijden kunnen bellen met 112.

