File op A10-zuid door ongeluk met driewielige motorscooter

Op de A10 zuid bij de afslag naar de Rivierenbuurt is vanmiddag een ongeluk gebeurd. De bestuurder van driewielige motorscooter, is daar onderuit gegaan.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Maar een getuige laat aan AT5 weten dat er mogelijk een auto met een Duits kenteken bij het ongeluk betrokken is.

Onderzoek naar oorzaak

De afslag van de buitenring naar de Rivierenbuurt zou op het moment helemaal dicht zijn, maar dat kan de politie niet bevestigen. Het is onduidelijk of er iemand gewond geraakt is bij het ongeluk. Op foto's is wel te zien dat de politie momenteel onderzoek doet.

Omdat er meerdere rijstroken afgesloten zijn, staat de hele zuidring richting het oosten vast. De file begint al bij de oprit Slotervaart. Automobilisten die vanaf de A4 komen, staan vast vanaf knooppunt De Nieuwe Meer.