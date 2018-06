Koppel op goudkleurige scooter gevlucht na beroving in Zuidoost

De politie is op zoek naar een jongen en een meisje die in het Nelson Mandelapark iemand hebben beroofd.

De beroving vond plaats rond drie uur vanmiddag. Na de roof vluchtte het koppel per scooter in de richting van het Bijlmer Sportpark. Opvallend detail: de scooter is goudkleurig. Verder zou het koppel een Gucci tas en een Bijenkorf tas bij zich dragen.



De politie verzoekt mensen die deze signalementen herkennen 112 te bellen.