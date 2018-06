De Poezenboot al 50 jaar zonder een cent subsidie

Het is inmiddels al 50 jaar een begrip in de stad, De Poezenboot aan het Singel. Het begon allemaal met een doos met kittens die gevonden werd door mevrouw Van Weelde, tegenwoordig worden er elk jaar zo'n 250 katten ondergebracht.

Van Weelde begon de Poezenboot in 1968, na de doos kittens volgde al snel een aanloper en daarmee was de opvang geboren. 'Het is helemaal uit noodzaak opgericht maar nu vind ik het toch wel mooi, het is uniek', zei de inmiddels overleden Van Weelde ooit.

En al die jaren hield de Poezenboot het vol zonder een cent subsidie. 'Ik vind het heel knap dat we hier nog liggen', zegt beheerster Judith. 'Als de donaties stoppen, stopt het voor ons meteen. Als je een kat naar het asiel wil brengen dan moet je daarvoor betalen. Wij vangen ze gewoon op en zijn dus minder commercieel.'

En het enthousiasme kan Judith ook nog elke dag opbrengen. 'Iedere dag is anders en dat is het leuke. En je bent met mensen en beesten bezig. Overdag is er veel publiek, mensen met problemen met hun kat of die ze kwijt moeten en mensen blijmaken met een match. Dan denk ik altijd wel: "We zijn goed bezig".'