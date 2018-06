Naaktmodellen beschilderd: 'Wel even gek als je daar beneden zit'

Wie vandaag over de NDSM-werf liep, had grote kans tientallen kleurrijke, naakte mensen tegen het lijf te lopen. Hier werd namelijk het Amsterdam Bodypaint Art Event gehouden. 'Menselijke lijven zijn er om gezien te worden!'

Bij het event, dat dit jaar voor de vierde keer wordt georganiseerd in de stad, worden modellen beschilderd door lokale en internationale kunstenaars. Dit jaar was het thema 'FREEDOM', omdat onze maatschappij volgens organisator Lillan Baruch wel wat meer vrijheid kan gebruiken: 'Ik denk dat we al heel lang in een vertruttende maatschappij leven, waarin steeds minder dingen kunnen. Wij vinden het belangrijk dat dit wel kan.'

Ook onder de levende canvassen was vrijheid van expressie de voornaamste reden om mee te doen aan het event. 'Het geeft kunstenaars een nieuwe dimensie waarmee zij de mogelijkheid krijgen iets anders te schilderen. En ik geniet erg van de vrijheid die het mij geeft' legt één van hen uit.

Eén van de kunstenaars gaf toe dat het wel wennen blijft om op naakte mensen te schilderen. 'Vooral als ik daar beneden zit, maar als zij oké is dan ben ik ook oké.' Het Amsterdam Bodypaint Art Event werd in voorgaande jaren georganiseerd op het Rembrandt- en Museumplein. Net als toen kon publiek gratis naar binnen bij het event, dat vandaag nog wordt afgesloten met een afterparty.