Moet AT5 bij jou voetbal kijken? Geef je op voor Kijken naar Koppen

Het WK Voetbal staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is voor AT5's Kijk naar Koppen. Voetbal is er niet te zien, alleen maar koppen. Jankend, schreeuwend, stilletjes, juichend. AT5 komt langs en legt het vast.

Nederland is er niet bij maar onder de 150+ nationaliteiten in de stad zijn er uiteraard mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. Doe je dat in de keuken van je restaurant? Of thuis met je familie op de bank? Met de collega's op het werk of verzamelen jullie de hele buurt op het pleintje?

We zijn op zoek naar filmlocaties, elke dag kiezen we een wedstrijd uit voor Kijken naar Koppen. Vind jij dat AT5 bij jou voetbal moet komen kijken? Mail dan naar kijkennaarkoppen@at5.nl en wie weet komen we bij jou langs.

En voor wie zich afvroeg hoe dat vier jaar geleden ging? We waren bij een bloedfanatieke Italiaanse familie te gast, keken mee in de keuken van een Spaans restaurant en kregen een bierdouche van meute Engelsen.