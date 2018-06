'AS Roma meldt zich bij Ajax voor Ziyech'

AS Roma heeft zich dit weekend bij Ajax gemeld om de transfer van Hakim Ziyech naar de Italiaanse club rond te maken.

Dat meldt De Telegraaf. In Rome ligt een contract voor vijf jaar klaar voor Ziyech. De zaakwaarnemer van de Ajacied Mustapha Nakhli zou de laatste weken in het geheim hebben gesproken over de transfer. Een akkoord lijkt dichtbij.

Twee jaar geleden vertrok Ziyech bij FC Twente en kwam toen naar Amsterdam voor een bedrag van elf miljoen euro. De verwachting is dat AS Roma ongeveer het drievoudige gaat betalen. Bij de Italianen kan Ziyech zomaar eens multimiljonair worden.