Familie Nouri stelt Ajax aansprakelijk, stapt naar arbitragecommissie

De familie van Abdelhak Nouri stapt naar de arbitragecommissie van de KNVB. Zij stellen Ajax aansprakelijk voor het hersenletsel dat de voetballer opliep nadat hij tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk vorig jaar in elkaar zakte.

Dat meldt de familie via hun advocaat. Volgens de familie heeft Ajax, ondanks herhaaldelijk overleg over de verantwoordelijkheid, tot op heden alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.

Uit intensief onderzoek van letselschadeadvocaten John Beer en Lucas Hogeling zou zijn gebleken dat het hersenletsel dat Nouri opliep, hoogstwaarschijnlijk voorkomen had kunnen worden als er op op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen.

Ajax stelt dat de verleende zorg wel toereikend en adequaat is geweest. 'Dit maakt ieder verder overleg zinloos nu juist de erkenning en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het leed dat Abdelhak is aangedaan een uitdrukkelijke voorwaarde is voor de familie.'

In de ogen van de familie dient het aanspannen van de procedure bij de arbitragecommissie niet alleen de belangen van Abdelhak Nouri, maar is de gehele voetbalwereld - en met name de spelers van Ajax - gebaat bij een duidelijke uitspraak over de gang van zaken. Zo stelt de advocaat.

De familie wacht verder de procedure voor de arbitragecommissie af.