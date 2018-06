Woordvoerder familie Nouri: 'Onbegrijpelijk dat er zo gehandeld is'

De woordvoerder van de familie Nouri legt uit waarom de familie naar de arbitragecommissie stapt. 'Dit gaat om de rest van het leven van Abdelhak, maar ook om andere spelers.'

'Het is onbegrijpelijk dat op deze manier gehandeld is.' De woordvoerder van de familie Nouri, advocaat Khalid Kasem, laat er geen misverstand over bestaan. Ajax heeft niet aan de zorgplicht voldaan die de club volgens hem ten opzichte van de speler heeft. Hij spreekt van 'een triest dieptepunt.'

Abdelhak Nouri zakte op 8 juli vorig jaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. Hij heeft ernstig hersenletsel. De familie en Ajax zijn al lang met elkaar in gesprek over de gebeurtenis, die veel Amsterdammers schokte. Maar de tijd van alleen praten is voorbij.

Waarom deze stap?

Kasem: 'De UEFA de en FIFA hebben heldere richtlijnen. Als een speler naar de grond gaat zonder dat er een overtreding is begaan, moet er meteen uitgegaan worden van hartproblemen. Ajax wist daarbij ook van de hartproblemen van Nouri. De familie niet. Dat er dan zo is gehandeld is niet te volgen.'

'Er stond een defibrillator klaar, maar er is pas na tien tot vijftien minuten gereanimeerd. Je verwacht dat een arts zo'n AED meteen aansluit, dan kun je constateren dat de circulatie weer op gang moet worden gebracht. Door het lange wachten met reanimatie heeft Nouri zoveel hersenschade opgelopen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat hij ooit herstelt.'

Ajax zegt adequaat gehandeld te hebben.

'Bij mij is er geen twijfel. Er is zoveel ruimte tussen wat wij vinden en wat Ajax vindt. Dan is het zinloos om door te praten. De relatie tussen de familie en veel werknemers van Ajax is goed. Maar dit blijft toch een roze olifant in de kamer. Wij hebben diverse gesprekken gehad, ook met Edwin van der Sar. De directie van Ajax moet verantwoordelijkheid nemen.'

Waarom de arbitragecommissie van de KNVB en niet bijvoorbeeld een rechter?

'Zo staat dat in het contract tussen speler en club. Als er sprake is van een conflict stap je naar de arbitrage. De KNVB moet nu een aantal kundige arbiters aanstellen. Dan volgt er een zelfstandig onderzoek. Het oordeel is in principe bindend.'

Wat wil de familie bereiken?

'Dat Ajax aansprakelijkheid aanvaardt. Het gaat over de rest van het leven van Abdelhak. En hij heeft lang gespeeld met andere jongens bij Ajax. Die zien nu ook een club die geen verantwoordelijkheid neemt voor de gang van zaken. Dan lopen die toch ook een risico?'

Het is nog niet duidelijk wanneer de arbitragezaak tussen de familie en Ajax zal plaatsvinden.