We Are Here-groep moet einde van de ochtend weg uit woningen in Oost

De We Are Here-groep moet vandaag om 12.00 uur de gekraakte panden in de Rudolf Dieselstraat in Oost verlaten. De uitgeprocedeerden zeggen tegen AT5 wel van plan te zijn om vanmiddag op te stappen. Waar zij naartoe gaan is onduidelijk.

De uitgeprocedeerde vluchtelingengroep probeerde gisteren een pand aan de Hoogte Kadekijk achter Artis te kraken. Dat pand bleek echter bewoond, waarna de groep afdroop. In 2016 zaten ze kortstondig in datzelfde pand.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil nu 24-uursopvang bieden vanuit de gemeente. Daarin is ruimte voor 500 asielzoekers. Maar de groep die nu al twee maanden in Oost bivakkeert, vindt het geen oplossing, lieten ze gisteren weten.