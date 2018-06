Mariah Carey komt kerst vieren in Ziggo Dome

Het is pas over 204 dagen kerst, maar Mariah Carey laat zojuist weten in de weken voor de kerstdagen naar de Ziggo Dome te komen in het kader van haar All I want for Christmas is you concert.

Mariah Carey is met meer dan 200 miljoen verkochte albums de bestverkopende vrouwelijke artiest aller tijden. De Amerikaanse zangeres doet rond de feestdagen verschillende steden in Europa aan met haar show, waarin zowel haar kerstnummers als klassieke hits voorbij komen.

Twee jaar geleden trad Carey ook al op in de Ziggo Dome. De show was toen niet uitverkocht. Of dat nu wel gaat gebeuren, is afwachten. Aanstaande vrijdag start de kaartverkoop. Het goedkoopste kaartjes gaan voor 42 euro over de toonbank. Voor 72 euro zit je op rang 1.