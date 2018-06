We Are Here-groep probeert bewoond pand aan Weesperzijde te kraken

De We Are Here-groep heeft aan het einde van de ochtend geprobeerd een pand aan de Weesperzijde in Oost te kraken. Daarbij zijn ramen ingetrapt en zijn er deuren geforceerd. Het pand wordt volgens omstanders door drie mensen bewoond. Ook is er een bedrijf gevestigd.

De politie laat weten dat de eerste twee verdiepingen zijn bewoond. De overige verdiepingen staan leeg. Er heeft binnen wat duw- en trekwerk plaatsgevonden, waarbij iemand een schram heeft opgelopen. Deze persoon gaat hiervan aangifte doen.

Aan de buitenzijde hebben agenten geen vernielingen waargenomen. In het pand zijn wel een aantal deuren beschadigd. De politie heeft het pand doorzocht om te kijken of niemand zich heeft verstopt. Dat bleek niet zo te zijn. De politie stelt een onderzoek in naar de verdachten die verantwoordelijk zijn voor van de schram en de vernielingen die binnen hebben plaatsgevonden.

Aan de eigenaar van het pand is verzocht om passende maatregelen te nemen om kraken van het pand te voorkomen. Er is tot op heden niemand aangehouden in verband met de kraakpoging.

De uitgeprocedeerden zijn na hun kraakpoging teruggekeerd naar de Rudolf Dieselstraat. Daar moeten zij voor het middaguur op last van de rechter de gekraakte woningen waarin zij verblijven verlaten. Zij gaven vanochtend aan daar gehoor aan te geven. Gisteren probeerde de groep een pand aan de Hoogte Kadijk achter Artis te kraken, maar ook dat pand bleek bewoond waarna ze afdropen.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil nu 24-uursopvang bieden vanuit de gemeente. Daarin is ruimte voor 500 asielzoekers. Maar de groep die nu al twee maanden in Oost bivakkeert, vindt het geen oplossing, lieten ze afgelopen weekend weten.

Het CDA roept de burgemeester op om in te grijpen.

De bewoner van het pand aan de Weesperzijde blijkt de zoon van voormalig VVD-wethouder Eric van der Burg.

