Vrachtwagen gekanteld bij ongeluk Westhavenweg

Een vrachtwagen is bij een ongeluk op de Westhavenweg gekanteld. Er is niemand gewond geraakt.

Om nog onduidelijke reden heeft de chauffeur de controle over zijn vrachtwagen verloren en is in de berm terechtgekomen. Hierbij is de vrachtwagen gekanteld. Ook is er een lantaarnpaal uit de grond gereden.

Volgens de politie moet een berger ter plaatse komen om de vrachtwagen weg te slepen. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Er is wel een ambulance ter plaatse gekomen om de chauffeur na te kijken.