We Are Here-groep pakt spullen in Rudolf Dieselstraat

De uitgeprocedeerden van de We Are Here-groep zijn aan het einde van de ochtend begonnen om hun spullen te pakken. Op last van de rechter moeten zij vanaf het middaguur de gekraakte woningen aan de Rudolf Dieselstraat in Oost verlaten. De politie is ter plaatse om te controleren of zij de woningen verlaten.

Tot op heden lijkt het erop dat de groep gehoor geeft aan het verlaten van de panden. Diverse huisraad is op straat geplaatst. Ymere is begonnen met het afsluiten van gas, water en licht. Nadien worden de woningen dichtgetimmerd.

Lees ook: We Are Here-groep probeert bewoond pand aan Weesperzijde te kraken

Vanochtend probeerde de groep een bewoond pand aan de Weesperzijde te kraken. Daarbij werden deuren geforceerd en ramen vernield. Na de kraakpoging keerde de groep terug naar de Rudolf Dieselstraat. Gisteren probeerde de groep een pand te kraken aan de Hoogte Kadijk achter Artis, maar ook dat pand bleek bewoond.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil nu 24-uursopvang bieden vanuit de gemeente. Daarin is ruimte voor 500 asielzoekers. Maar de groep die nu al twee maanden in Oost bivakkeert, vindt het geen oplossing, lieten ze afgelopen weekend weten.

We are Here-groep vertrekt rustig uit de huizen aan de Rudolf Dieselstraat. Waarheen is nog onbekend. Tientallen mensen hangen nu wat op straat #AT5 pic.twitter.com/jnDw7noqxh — Jelle de Gee (@Jelledeg) June 4, 2018