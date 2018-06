Stadsfotograaf zoekt zoenend stelletje Haarlemmerplein

Wie o wie stonden er op 4 oktober 2014 in de stromende regen met elkaar te zoenen op het Haarlemmerplein? Stadsfotograaf Thomas Schlijper legde het stelletje vast maar vergat hun gegevens op te schrijven.

'Ik zag ze in de verte staan, trok toen een sprintje en was net op tijd om het moment vast te leggen', zegt Schlijper. 'Ik heb ze daarna mijn visitekaartje gegeven maar geen gegevens van hen genoteerd.'

De stadsfotograaf wil graag in contact komen met het stel om te vragen of hij de foto mag gebruiken voor een commerciële publicatie. De oproep van Schlijper wordt op Twitter inmiddels honderden keren gedeeld.

Help!

Kent u of bent u deze mensen? Op 4 oktober 2014 fotografeerde ik hen in de stromende regen. Gaf m’n kaartje maar noteerde helaas geen gegevens. Kom graag met hen in contact.#dtv#Haarlemmerplein #Haarlemmerbuurt #Amsterdam pic.twitter.com/JgBE2rurx3