Ajax: we nemen verantwoordelijkheid als we aansprakelijk zijn

Ajax zegt de volle verantwoordelijkheid te zullen nemen, in het geval vast mocht komen te staan dat de club aansprakelijk is in de zaak Nouri.

Dat schrijft de club in een persbericht. Ajax heeft vanmorgen via de media moeten horen dat de kwestie rondom Abdelhak Nouri wordt voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNVB.

Lees ook: Familie Nouri stelt Ajax aansprakelijk, stapt naar arbitragecommissie

Ajax zegt zelf niet aansprakelijk te zijn. De club kwam tot deze conclusie nadat alle beschikbaar gestelde informatie door Ajax is voorgelegd aan externe juridische en medische adviseurs. Sindsdien heeft Ajax geen nieuwe informatie ontvangen. 'De adviseurs van de familie Nouri beoordelen het anders en dus wordt het voorgelegd aan de arbitragecommissie, een onafhankelijk instituut van de KNVB', schrijft Ajax.

Huisvesting

Ajax zegt regelmatig contact te hebben met de familie Nouri, met als doel om onder meer op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de huisvesting en bijbehorende zorg die Abdelhak nodig heeft. Over de voorstellen die over en weer zijn gedaan, konden de familie en de club het vooralsnog niet eens worden.

De KNVB verwacht de zaak binnen drie maanden te kunnen behandelen. De voetbalbond wacht op dit moment op het verweerschrift van Ajax.