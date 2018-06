Twee jeugdige straatrovers lopen tegen de lamp in Oost

In Oost zijn twee zeer jonge straatrovers opgepakt. Zij probeerden vorige week tot twee keer toe iemand op straat te beroven, daarbij gebruikten ze een mes.

Vorige week maandag mislukte een eerste poging op de Hugo de Vrieslaan. Het slachtoffer weet te ontkomen en doet meteen aangifte op een politiebureau in de buurt. Even later bedreigen twee jongens met een mes iemand op de Rozenburglaan.

Met een duidelijk signalement zijn agenten op zoek gegaan naar het duo. Na een grondig onderzoek worden uiteindelijk de twee jongens opgepakt, ze zijn beiden slechts veertien jaar oud.