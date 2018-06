Resultaat tweede sollicitatieronde: 85 kandidaten willen burgemeester worden

Er hebben in de tweede sollicitatieronde in totaal 85 mensen gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Amsterdam. 16 vrouwen en 69 mannen hebben een brief geschreven naar Johan Remkes, de commissaris van de Koning,

Van de 85 sollicitanten hebben er 14 momenteel een functie in het openbaar bestuur. In de eerste ronde deden 29 mensen een poging, omdat er slechts 4 kandidaten met geschikte ervaring bijzaten, konden er tot 2 juni opnieuw sollicitatiebrieven worden gestuurd.

Van de nieuwe sollicitanten zijn er 50 momenteel werkzaam buiten het openbaar bestuur, meldt de provincie Noord-Holland in een persbericht. Van 21 kandidaten is niet bekend wat ze momenteel doen om de kost te verdienen.

De provincie laat verder weten dat het ondanks de vertraging nog steeds het streven is om voor het zomerreces een nieuwe burgemeester te benoemen.

