A10 Zuid meerdere nachten gesloten voor werkzaamheden

Rijkswaterstaat start vanavond met een reeks nachtelijke werkzaamheden op de A10 Zuid. Weggebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke verkeershinder.

De werkzaamheden vinden plaats tussen knooppunt Amstel en de Nieuwe Meer en duren steeds van elf uur 's avonds tot vijf uur in de ochtend. Tussen 4 en 27 juni wordt er bodemonderzoek gedaan ter voorbereiding op een grootschalig infrastructuurproject: Zuidasdok. In totaal zal dit negen keer voorkomen deze maand.



Zuidasdok is een samenwerkingsproject van de gemeente, ProRail en Rijkswaterstaat waarbij het hele gebied op en rond de A10 Zuid op de schop gaat. Zo wordt de zuidelijke ring met twee rijstroken uitgebreidt, verdwijnt de A10 ter hoogte van de Zuidas onder de grond en wordt station Zuid geheel vernieuwd. Het project moet in 2028 klaar zijn.



Waar en op welke data de werkzaamheden precies plaats gaan vinden, is terug te lezen op de website van Rijkswaterstaat.