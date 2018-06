'Ineens ben je De Pet en lek je informatie naar Willem Holleeder'

Het leven van rechercheur Jacques Kist stond in 2006 volledig op z'n kop: hij werd verdacht van het lekken van informatie naar onder andere Willem Holleeder. Kist heeft altijd ontkend 'De Pet' te zijn, zoals deze politiemol werd genoemd. Hij streed jarenlang om zijn onschuld te bewijzen. In zijn boek kijkt hij terug op deze periode.

'Alle mensen zijn ineens met z'n allen tegen je. Je wordt aangehouden en de dag daarna staat het heel groot in de kranten. En je bent 'De Pet', je lekt naar Holleeder en je bent verantwoordelijk voor moorden op Endstra, op noem ze maar op', vertelt Jacques Kist in Café de Rooseboom in Nieuw-West. Dit café is de plek waar Kist toentertijd vaak werd afgeluisterd door de recherche.

In Onder de Pet beschrijft hij hoe hij aan de verkeerde kant van het systeem belandde. Met het boek wil Kist laten zien wat voor impact het heeft op een politieagent als die verdacht wordt van corruptie. Hij werd dan uiteindelijk wel vrijgesproken, in de ogen van veel collega's was nog steeds corrupt.

Ook hoopt hij dat de mensen van de recherche er iets van opsteken. 'Ik hoop dat de rechercheurs zich niet laten sturen door bepaalde mensen van bovenaf, want dat is wat er gebeurd. Ze hebben allemaal namen in een trechter gegooid en daar was ik uitgevallen. Ik vind het kunstig hoor, maar het slaat nergens op', aldus Kist.